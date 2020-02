Verkehr an der Reuterstraße : Bonner ärgern sich über Dauerbaustellen

Verkehr an der Reuterstraße

Versperrt ist derzeit der Linksabbieger von der Reuterbrücke in die Burbacherstraße. Auch aus der Gegenrichtung kann dort nicht eingebogen werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Zwei Nebenstraßen der Reuterstraße sind derzeit gesperrt – der Jagdweg bereits seit 16 Monaten. Der Ärger über die Langzeit-Baustellen in Bonn ist laut.

Mit Dauerbaustellen haben sie so ihre Erfahrungen, die Anlieger der Straßen südlich der Reuterstraße. 2018 waren es die Bürger am Bonner Talweg, denen bei der Zufahrt zu ihren Häusern und beim Parken über Monate Improvisationstalent abverlangt wurde. Während für sie die Leidenszeit mittlerweile beendet ist, fragen sich seit einiger Zeit die Menschen im Jagdweg, wann sie wieder unter normalen Verhältnissen leben können. „Mitte April“, so lautet auf Anfrage des General-Anzeigers die Antwort des Tiefbauamtes, wann die Stadt im Jagdweg vermutlich fertig wird.