Bauarbeiten für S13 : Baustelle sorgt für Stau auf Bonner Südbrücke

Bonn Auf der Bonner Südbrücke stehen viele Verkehrsteilnehmer in diesen Tagen im Stau. Noch bis Donnerstag lässt eine Baustelle für die neue Linie S13 den Verkehr stocken.

Eine Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Ramersdorf sorgt derzeit auf der Südbrücke für Staus. Wie ein Sprecher des Landesbetriebs Straßenbau dem General-Anzeiger sagte, laufen die Arbeiten dort planmäßig. Das bedeutet, dass sie am Donnerstag beendet sind. Nachdem der Verkehr am Montag und Dienstag in Richtung Königswinter einspurig geführt wurde, ist seit Mittwoch die Fahrtrichtung Bonn an der Reihe.