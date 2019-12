Forscher aus der Türkei : Verfolgte Wissenschaftler erhalten Stipendium in Bonn

Verfolgte Wissenschaftler erhalten Stipendium in Bonn

Bonn An der Universität Bonn erhalten ab Januar kommenden Jahres zwei Forscher aus der Türkei im Rahmen der Philipp-Schwartz-Initiative ein Stipendium. An der Universität wurden bislang fünf Forschende im Rahmen der Initiative aufgenommen.

Die beiden Wissenschaftler, die in den Medienwissenschaften beziehungsweise der Mathematik tätig sind, sind in ihrem Heimatland von Verfolgung bedroht, wie die Uni Bonn am Donnerstag mitteilte. Die Stipendien haben eine Dauer von jeweils zwei Jahren.