Bäderkonzept in Bonn : Verein bringt Viktoriabad ins Spiel

Bäderkonzept in Bonn

Bonn Der Verein „Viva Viktoria“ fordert, dass die Stadt prüft, ob das seit zehn Jahren geschlossene Bad vorübergehend genutzt werden könnte. Es sei eine Alternative, solange das Frankenbad saniert wird.

Der Verein „Viva Viktoria“ bringt einen weiteren Vorschlag in die Debatte um das Bonner Bäderkonzept ein. Die Stadt solle prüfen, ob das seit einem Jahrzehnt geschlossene Viktoriabad als temporäre Schwimmstätte genutzt werden könnte. „Es liegt in bester innerstädtischer Lage, verfügt über ein Mehrzweck- und ein Lehrschwimmbecken und ist somit ohne größere Umbaumaßnahmen ideal für eine temporäre Nutzung für das Vereins- und Schulschwimmen während der geplanten Sanierungen von Frankenbad und Sportpark Nord geeignet“, schreibt Vorstandsmitglied Bernd Eder in einer Mitteilung des Vereins.