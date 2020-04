Spenden sollen helfen : Verein bietet digitale Stadtführungen durch Bonn

Bonn Virtuelle Bonn-Besichtigungen für Zuhause bietet der Bonner Verein „StattReisen Bonn erleben“ jetzt an. Außerdem sollen Spendentickets dem Überleben des Vereins helfen. Dabei kann jeder den Betrag selbst bestimmen und das Ticket zu einem späteren Zeitpunkt einlösen.

Um ihr Überleben während der Corona-Krise zu sichern, müssen Vereine sich aktuell vieles einfallen lassen. So auch der Bonner Verein „StattReisen Bonn erleben“, der per Verfügung alle Stadtführungen, Radtouren und Theaterführungen auf unbestimmte Zeit absagen musste. Deswegen hat der Verein sogenannte „Bonn-Besichtigungen für #zuhause“ entwickelt und bietet damit kostenlos Ausschnitte aus den Stadtführungen auf der Internetseite an.

Virtuell kann man so bekannte und weniger bekannte Orte in Bonn erkunden, etwa die alte Großwäscherei in der Agnesstraße 10 in Beuel oder das Grabmal von August Schlegel auf dem Alten Friedhof.