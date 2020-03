Freizeitsport in Bonn : Venusberg soll einen Fitness-Parkour bekommen

Entlang dieser Strecke soll der „Fitness-Trail“ entstehen. Foto: GA

Venusberg Entlang der Uniklinik wollen die Initiatoren auf einer Strecke von 800 Metern verschiedene Sportgeräte aufstellen. Alle Sportler können das Angebot nutzen.



Im Kottenforst soll ein neues Fitness-Angebot entstehen. Die Uniklinik, der Deutsche Turnerbund und die Krankenversicherung Barmer planen dort eine Laufstrecke mit Übungsstationen. Der „Fitness-Trail“ soll allen Sportlern zur Verfügung gestellt werden. „2016 wurde ein Präventionsgesetz von der Bundesregierung erlassen, das öffentliche Gesundheitsförderung vorsieht“, begründet Vitalij Mihailoff vom Deutschen Turnerbund die geplante Baumaßnahme.

Auf einer Strecke von 800 Metern soll auf dem Rheinhöhenweg, der an die Universitätsklinik grenzt, ein Laufpfad mit drei beschilderten Übungsstationen entstehen. Die Strecke wird im nördlichen Bereich der Klinik beginnen und soll entlang der Geländemauer in Richtung Süden verlaufen. Auf der Höhe des Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen ist ein Wendepunkt geplant. Damit wäre die Rundstrecke insgesamt etwa 1600 Meter lang.

Nach den ersten 120 Metern erwartet die Sportler eine Bodenturnfläche mit einer Anleitung zu verschiedenen Standübungen. Nach weiteren 180 Metern soll unweit des Frauenklinikums eine tiefe Barrenstange für Stützübungen errichtet werden. Am Wendepunkt sollen an zwei Parallelbarren Zug- und Druckübungen stattfinden, wie Turnexperte Mihailoff erklärt.

Einen Parallelbarren wie dieser hier soll auch auf dem Venusberg entstehen. Hier trainiert der Personal Trainer Kevin Rys an einem Gerät in Münster. Dort befindet sich Deutschlands erstem Trimm-Dich-Pfad. . Foto: picture alliance / dpa/Caroline Seidel

An allen Stationen können sämtliche Muskeln des Körpers trainiert werden. Der Vorteil der Turnstationen gegenüber konventionellen Geräten im Fitnessstudio bestehe darin, „dass man seinen Körper mit eigener Kraft in Position bringen muss, und somit auch isolierte Muskeln trainiert werden“, erklärt Mihailoff.

Wer alle Stationen durchlaufen hat, soll die Strecke in umgekehrter Richtung zurücklegen, ohne erneut an den Stationen zu halten. Maximal sollen die Sportler den Trail fünfmal absolvieren. Dann haben sie 8000 Meter zurückgelegt und fünfzehnmal an den Stationen gehalten.

Jogging-Anfänger sollten mit einer Runde starten - oder walken

Anfängern empfiehlt Mihailoff mit einer Runde zu beginnen. Sollte Joggen noch zu anstrengend sein, könnte man die Strecke auch gut walken, sagt der Experte. Der Fitness-Trail wird sich für Menschen aus allen Altersgruppen eignen. An den Stationen finden sich auf den Schildern leichte, mittlere und anspruchsvolle Übungen.

Beispielsweise könnten Anfänger und Geschwächte an der ersten Station einen einfachen Hampelmann machen. An der gleichen Station haben fortgeschrittene Sportler die Möglichkeit, sogenannte „Burpees“ zu trainieren. Hierbei handelt es sich um eine Mischung aus Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung mit hinter dem Kopf verschränkten Händen. Die Tafeln an jeder Station sollen Übungen für verschiedene Erfahrungslevels beschreiben.