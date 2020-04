Serie „Alltagshelden in der Corona-Krise“ : Valentin Breckel bringt Fahrgäste sicher von A nach B

Bonn In unserer Serie stellen wir Bonner Helden des Alltags vor. Valentin Breckel, Busfahrer bei den Stadtwerken Bonn, sorgt dafür, dass die Bonner mobil bleiben.

Die Zahl der Fahrgäste hat seit den Schulschließungen, dem Umstieg an den heimischen Schreibtisch und den Einschränkungen des öffentlichen Lebens deutlich abgenommen. Am Duisdorfer Bahnhof besteigen gerade einmal vier Pendler den Bus. Und Breckel weiß in diesen besonderen Tagen, was er nicht an allen Tagen weiß: Dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass er seine Ziele pünktlich erreichen wird. Keine Staus am Morgen, keine Staus am Nachmittag. „Ich will ja immer pünktlich ankommen, aber nicht immer gelingt das so gut wie derzeit.“ Trotz der entspannten Verkehrslage ist die Organisation des Familienlebens für ihn komplizierter geworden. Der 38-Jährige hat neben dem siebenjährigen Sohn zwei ältere Kinder (14 und 17 Jahre) daheim. Breckels Frau fährt Straßenbahn, ebenfalls für die SWB. „Das ist nicht immer ganz einfach, aber wir bekommen das ganz gut hin. Wenn ich früh fahre, sie spät, sehen wir uns natürlich kaum“, sagt er und zuckt mit den Schultern. Die Breckels könnten den Jüngsten in die Betreuung geben, schließlich arbeiten sie in „systemrelevanten Berufen“, von denen seit den immer weitreichenderen Landeserlassen viel zu lesen ist. „Muss ja nicht sein“, findet Breckel.