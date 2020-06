Nicht genug Pflege : Unmut über Zustand des Endenicher Friedhofs

Endenich Lückenhafte Grabreihen und Stolperfallen: Die Endenicher ärgern sich über den Zustand des örtlichen Friedhofs. Sie vermissen eine wirklich „gärtnerische“ Pflege des Areals.

Der Radlader, der zuletzt auf dem Endenicher Friedhof für Ärger bei den Besuchern sorgte, ist wieder weg — die Stadt hatte ihn nachts zum Schutz vor Vandalismus in der Trauerhalle geparkt. Pietätlos, besonders in Corona-Zeiten, findet das Maria Schaaf, die in einem Brief an den General-Anzeiger aber nicht nur diese Unterbringungslösung kritisiert, sondern den Zustand der Anlage insgesamt bemängelt.