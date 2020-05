Institut für Humangenetik forscht : Universität Bonn sucht Teilnehmer für neue Covid-19-Studie

Bonn Das Bonner Institut für Humangenetik sucht für eine neue Studie zum Coronavirus deutschlandweit Teilnehmer. Das Team hofft, mehr über die Infektionsfaktoren und den Krankheitsverlauf herauszufinden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Bonner Studie, die in das Netzwerk Deutsche Covid-19 OMICS Initiative (DeCOI) eingebunden ist, ist eine bestätigte Infektion mit dem Sars-Cov-2-Virus. Auch Angehörige, die im gleichen Haushalt leben, können teilnehmen. Erforderlich sind das Ausfüllen eines Fragebogens und die Abgabe einer Speichelprobe, welche per Post an das Studienzentrum in Bonn geschickt wird.