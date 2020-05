Sportkurse im Livestream : Hochschulsport Bonn bietet digitale Kurse für jedermann an

Hochschulsport Bonn bietet digitale Kurse für jedermann an

Der Hochschulsport Bonn bietet über Instagram Kurse im Livestream für jedermann an (Symbolfoto). Foto: DPA

Bonn Der Hochschulsport hat sein Angebot während der Corona-Krise massiv ausgeweitet: Täglich bietet er über einen Livestream auf Instagram kostenlose Sportkurse an. Daran teilnehmen dürfen nicht nur die Studierenden.

Seit das Kontaktverbot in NRW gilt, ist es für viele Menschen schwieriger geworden, Sport zu treiben. Das Fitnessstudio oder die Tanzschule müssen auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, der Handballverein setzt sein Training aus und selbst die Verabredung mit einer Laufgruppe ist gegenwärtig unmöglich. Während aktuell viele Fitnessstudios versuchen, ihre Mitglieder zu unterstützen, indem sie Cyberkurse anbieten, ging der Hochschulsport der Universitiät Bonn noch weiter und öffnete sein umfangreiches Angebot für alle, die auch in den heimischen Wohnzimmern nicht die Lust an der Bewegung verloren haben.