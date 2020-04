Störung im europaweiten Kabelnetz : Ausfälle im Vodafone-Netz dauern weiter an

Ausfälle im Vodafone-Netz dauern weiter an

Die Störung im Vodafone-Netz hält weiter an. Foto: Armin Weigel

Düsseldorf Seit Montagabend ist wegen eines Serverproblems der Internetverkehr in Teilen des früheren Unitymedia-Netzes gestört. Grund ist ein Serverproblem. Vodafone bittet Kunden um Geduld.

Im Kabelnetz des Telefon- und Internetanbieters Vodafone gibt es in Teilen von Deutschland seit dem frühen Montagabend eine Störung. Wie ein Sprecher des Unternehmens auf GA-Anfrage bestätigte, war es am Montagabend im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr zu einer Störung des Netzes gekommen, welche am frühen Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr erneut auftrat.