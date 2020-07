Für weitere fünf Jahre : Holzgreve bleibt Direktor der Uniklinik Bonn

Prof. Wolfgang Holzgreve in der Notaufnahme Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Vorstand des Uniklinikums Bonn ist für weitere fünf Jahre bestätigt. Besonders erfreut zeigte sich der Wolfgang Holzgreve darüber, dass die Uniklinik das vergangene Jahr mit einem Jahresüberschuss abschließen konnte.



Mit dem Jahr 2019 schloss das Uniklinikum Bonn (UKB) mit einer positiven Jahresbilanz ab. In einer Pressekonferenz am Dienstag äußerte sich Wolfgang Holzgreve, Direktor des Klinikums, über die kommenden Monate.

„Wir nehmen die Herausforderungen an“, sagte Holzgreve. In den vergangenen Monaten habe das Klinikum durch die Corona-Pandemie auch Mehrkosten gehabt. „Alleine die Schutzkleidung sind gewaltige Kosten.“ Deshalb wolle man so schnell wie möglich wieder auf ein normales Niveau kommen. „Das Haus ist schon fast so voll wie vor Corona“, so Holzgreve.

Clemens Platzköster, Kaufmännischer Direktor des Klinikums, drückte sich verhalten aus. „Im Mai sah es so aus, dass wir für das Jahr 2020 ein negatives Ergebnis hinnehmen müssen“, sagte er. Mittlerweile sehe es aber wieder besser aus. Auch solle es Kompensationsanlagen von Land und Bund geben. Auch über den Stand der Digitalisierung von Krankenakten äußerte sich Platzköster. „Über 60 Prozent wird voll elektronisch ausgestellt.“ Von den Kollegen werde die Digitalisierung positiv aufgenommen.

Am Dienstag gab das Klinikum bereits bekannt, dass 2019 insgesamt 139 neue Vollzeitstellen in der Pflege entstanden sind. „Das sind insgesamt 15 Prozent mehr“, sagt Pflegedirektor Alexander Pröbstl. „Diese werden vor allem in der Intensivpflege eingesetzt.“ Eigentlich wollte das Klinikum in diesem Jahr weitere 180 Pflegekräfte einstellen. „Doch Corona hat uns etwas die Zahlen verhagelt.“ Bisher seien in diesem Jahr 80 neue Stellen in der Pflege besetzt worden. Für das zweite Halbjahr 2020 sei der Plan, noch weitere 89 Pflegekräfte einzustellen.

Weitere Pflegekräfte sollen eingestellt werden

Besonders erfreut zeigt sich Holzgreve darüber, dass das Uniklinikum Bonn zu denen gehört, das im vergangenen Jahr mit einem Jahresüberschuss abschließen konnte. Der Finanzausschuss des Verbandes der Universitätsklinika prognostizierte für 2019 für nur sieben Prozent ein positives Jahresergebnis. Dagegen rechnete der Verband mit zwei Dritteln, die in die roten Zahlen rutschen werden.