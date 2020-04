Coronavirus : Uniklinik Bonn stellt Plasma zur Covid-19-Heilung her

Uniklinik Bonn stellt Plasma zur Covid-19-Heilung her

Mitarbeiter des Universitätsklinikums Bonn (UKB) stellen seit Kurzem aus gespendetem Blut von genesenen Corona-Patienten Plasma her. Mit den enthaltenen Antikörpern könnten Neuinfizierte geheilt werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn. Seit Kurzem stellen Mitarbeiter des Universitätsklinikums Bonn sogenanntes Plasma aus gespendetem Blut von genesenen Corona-Patienten her. Die Antikörper gegen den Covid-19-Virus könnten Neuinfizierten das Leben retten.

Antikörper aus dem Blut von wieder genesenen Covid-19-Patienten könnten dabei helfen, das Leben von Infizierten zu retten. Seit Kurzem stellen Mitarbeiter des Universitätsklinikums Bonn (UKB) sogenanntes Plasma aus diesem Blut her. Die Erlaubnis hat das UKB gemeinsam mit weiteren Universitätskliniken erhalten, wie das UKB mitteilt.

Als Plasma wird der flüssige Bestandteil des Blutes bezeichnet. Es wird aus dem Blut von genesenen Patienten gewonnen. Die Plasma-Herstellung im UKB habe dank einer großen Anzahl an Spendern und nach aufwendiger Vorbereitung in kurzer Zeit begonnen, heißt es in der Mitteilung. Eine notwendige Maßnahme, wie Professor Christian Putensen, Leiter der Operativen Intensivmedizin, verdeutlicht. „Zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gibt es keine zugelassenen Medikamente. Wir stehen quasi mit leeren Händen da“, sagt er. Erste Fallbeispiele würden darauf hinweisen, dass die Gabe von Antikörpern aus dem Blut genesener Covid-19-Patienten bei einem schwerwiegenden Verlauf wirksam sein kann.