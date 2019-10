Google-Expertin hält Einführungsvortrag : Uni Bonn feiert Einführung des Studiengangs Cyber-Security

Bonn Am Dienstag fiel im Bonner Uni-Club der offizielle Startschuss für den neuen Studiengang Cyber-Security. Den Einführungsvortrag hielt Parisa Tabriz, die „Security Princess“ des Google-Konzerns.

Backofen freut sich deshalb auf die 58 jungen Leute, die vor zwei Wochen den neuen Studiengang Cyber-Security an der Universität angefangen haben. "Die saugen wir euch im Prinzip direkt aus den Händen in drei Jahren, wenn die fertig sind", sagte er am Dienstag zu Uni-Rektor Michael Hoch. Beide waren in den Uni-Club gekommen, wo der Startschuss für den Studiengang gegeben wurde - mit prominenter Unterstützung: keine Geringere als die "Security Princess" des Google-Konzerns, Parisa Tabriz, war aus den USA gekommen, um den Einführungsvortrag für die Studierenden zu halten.