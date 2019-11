Fußgängerin in Mehlem tödlich verletzt : Unfall von Taxi und Notarzt: Beide Fahrer vor Gericht

Bonn Bei der Kollision eines Notarztwagens mit einem Taxi wurde im September vergangenen Jahres eine 26-jährige Fußgängerin in Mehlem tödlich verletzt. Nun sitzen die beiden Fahrer auf der Anklagebank.

Eigentlich waren sie schon auf dem Rückweg zur Wache: Auf der B9 in Mehlem erhielten die Notärztin und ihr 46-jähriger Fahrer dann plötzlich einen neuen Einsatzauftrag. Sie wurden wegen eines möglichen Schlaganfalls in Oberbachem gebraucht. Wenige Sekunden darauf kollidierte das Einsatzfahrzeug mit einem Taxi und überschlug sich mehrmals, bevor es an einem Ampelmast zum Stehen kam. Dabei hatte es auf tragische Weise eine 26-jährige Passantin erfasst, die noch an der Unfallstelle starb. Nun hat die Bonner Staatsanwaltschaft sowohl gegen den Fahrer des Notarztwagens als auch gegen die 62-jährige Chauffeurin des Taxis Anklage wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung erhoben, wie Amtsgerichtsdirektorin Birgit Niepmann am Dienstag mitteilte.