Adenauerallee in Bonn gesperrt : Radfahrer schwebt nach Unfall auf B9 in Lebensgefahr

Bonn Am Mittwochnachmittag hat sich auf der B9 in Bonn ein Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten ein Fahrrad und ein Auto. Die B9 ist stadtauswärts aktuell gesperrt.

Auf der Adenauerallee in Höhe des Museum Koenig hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierten ein Auto und ein Fahrrad. Der Radfahrer schwebt in Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb nach ersten Informationen der Polizei unverletzt.