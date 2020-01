Langer Rückstau auf der A565 : Mehrere Pkw kollidierten auf Höhe „Endenicher Ei“

Bonn Am Morgen kollidierten auf der A565 Höhe „Endenicher Ei“ von Meckenheim in Richtung Bonn mehrere Fahrzeuge miteinander. Der Verkehr staute sich über fast zwei Stunden bis in den Kottenforst.

Am Donnerstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr stießen auf der A565 in Höhe vom „Endenicher Ei“ laut Polizeiangaben fünf Pkw zusammen und blockierten in der Folge die Überholspur. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Aufgrund der Unfallaufnahme durch die Polizei und die Aufräumarbeiten staute sich der Verkehr auf der Autobahn mehrere Stunden über viele Kilometer bis in den Kottenforst zurück. Auch die Straßen an den Abfahrten entlang des Staus waren durch den Ausweichverkehr von zeitweise stauigem Verkehr betroffen.