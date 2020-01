Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte beschädigen dutzende Autos in Bonn

Bonn Nachdem dutzende zerkratzte Autos gemeldet wurden, ermittelt nun die Polizei. Der oder die Täter waren vor allem in der Bonner Südstadt unterwegs - alleine in der Poppelsdorfer Allee beschädigten sie sieben Autos.

Einer oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen dutzende Autos in Bonn beschädigt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurden in der Nacht zu Freitag vier in der Johannes-Henry-Straße geparkte Autos zerkratzt, weitere Taten wurden der Behörde am Samstag angezeigt.