Polizei sucht nach Zeugen : Unbekannte berauben Mann in Bonner Nordstadt

Symbolbild. Foto: dpa

Bonn Zwei bislang unbekannte Männer sollen in der Nacht zu Sonntag einen 25-Jährigen in der Bonner Nordstadt beraubt haben. Der Geschädigte war zu der Zeit in Richtung Maxstraße über den Platz an der Ecke Weiherstraße/Franzstraße unterwegs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Jill Mylonas

Zwei bislang unbekannte Männer sollen in der Nacht zu Sonntag einen 25-Jährigen in der Bonner Nordstadt beraubt haben. Wie die Polizei mitteilt, ging der Geschädigte gegen 3.20 Uhr von der Stadthauspassage kommend in Richtung Maxstraße über den Platz an der Ecke Weiherstraße/Franzstraße.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde er dort von zwei Männern angepöbelt und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Als er diese hervorholen wollte, soll einer der beiden ihn mit der Faust zu Boden geschlagen haben. Im Anschluss liefen die Männer mit seiner Geldbörse in unbekannter Richtung davon.

Aufgrund von Zeugenangaben werden die beiden unbekannten Tatverdächtigen wie folgt beschrieben:

Die erste Person sei Anfang 20, rund 1,75 Meter groß und habe dunkle, kurze Haare sowie einen Dreitagebart. Zur Tatzeit trug der Mann eine schwarze Bomberjacke.

Ebenfalls Anfang 20 ist laut Zeugen die zweite Person. Der Mann sei rund 1,80 Meter groß und trug zur Tatzeit eine weiße Jacke sowie ein graues Basecap.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen der beiden Tatverdächtigen.