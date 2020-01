Vorfall in Bonn-Dottendorf : Unbekannte attackieren und berauben 67-Jährigen

Bonn-Dottendorf Vor einer Autogarage in Bonn-Dottendorf wurde am Freitagabend ein 67-Jähriger attackiert und beraubt. Die unbekannten Personen flüchteten mit der Beute. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 67-Jähriger wurde am Freitagabend in Bonn-Dottendorf attackiert und beraubt. Nach Angaben der Polizei hatte der Geschädigte seinen Wagen gegen 20.15 Uhr in einer Garage an der Droste-Hülshoff-Straße abgestellt.