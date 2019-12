Dehoga zieht Parallele zur Elbphilharmonie : Aire-Projekt in Bonner Rheinaue findet weiteren Fürsprecher

Aire-Projekt in Bonner Rheinaue findet weiteren Fürsprecher

BONN Horst Burbulla, der gerne einen rund 220 Meter hohen Veranstaltungsturm nahe dem Post Tower bauen würde, bekommt weitere Fürsprache für sein Projekt Aire.

Die Bonner Kreisgruppe des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Nordrhein (Dehoga) hält das „ambitionierte Projekt“ für einen touristischen Gewinn für den Event-Standort, heißt es in einer Pressemitteilung. „Landmarken, die touristisch genutzt werden können, sind für eine Region doppelt wertvoll“, sagte Michael Schlößer, Vorsitzender der Kreisgruppe Bonn. Das Projekt könne ähnlich wirken wie die Hamburger Elbphilharmonie.

Der Hotelier, der unter anderem das Basecamp betreibt, in dem die Gäste in einer Halle in Wohnwagen übernachten, attestiert der Stadt erhebliche Defizite im Wochenendtourismus. Mit einem modernen Konzertsaal auf 166 Metern Höhe, wie ihn Burbulla plane, bestünde die Möglichkeit, „Künstler ganz anderer Liga nach Bonn zu ziehen“.