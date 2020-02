Am 5. März : Landesweiter Probealarm in Bonn geplant

Landesweiter Probealarm in Bonn geplant

Am 5. März

Anfang März heulen in Bonn 58 Sirenen. Foto: Axel Vogel

Bonn Anfang März heulen in Bonn gleichzeitig 58 Sirenen. Es ist ein landesweiter Probealarm geplant. Wir erklären, wie der Sirenenalarm in Bonn abläuft.

Bei Großbränden, Unwettern, Bombenentschärfungen oder anderen Gefahren wird die Bevölkerung gewarnt. Ein wichtiges Mittel hierfür sind die über das Bonner Stadtgebiet verteilten Sirenen. Der nächste Probealarm findet am Donnerstag, 5. März, statt.

An diesem Tag werden nach Angaben der Stadt um 10 Uhr in allen NRW-Kommunen die Warnkonzepte getestet. In Bonn werden dabei 58 Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Beim Probealarm ertönt zunächst eine Minute lang ein ununterbrochener Heulton, der im Ernstfall für „Entwarnung“ steht. Danach wird mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton das Signal für „Warnung“ getestet, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Anschließend ertönt wieder der gleichbleibende Ton für „Entwarnung“.