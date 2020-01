GA gelistet : In diesen Teestuben machen es sich Teetrinker gemütlich

Mit einer Tasse Tee ist der Alltag für Teetrinker gleich viel schöner. Foto: Pixabay

Bonn/Region Der Winter hat spürbar Fahrt aufgenommen. Wer sehnt sich da nicht nach einem heißen Getränk? Wir haben Teestuben unter die Lupe genommen und einige Lokalitäten in Bonn und der Region aufgelistet.

Varie Tee

Das Varie Tee in Bonn bezeichnet sich selbst als Teehaus und Restaurant. Für Teeliebhaber ist es eine der ersten Adressen, denn das Teetrinken wird hier zelebriert. Auf der Teekarte stehen neben Schwarzem und Grünem Tee auch diverse Kräuter-, Rooibush-, Oolong- und Früchtetees. Besucher können geschmacklich zwischen mild/weich, fruchtig/blumig, frisch/spritzig, würzig/malzig und aromatisch wählen. Daneben gibt es auch weitere Heiß- und Kaltgetränke im Angebot. Zudem werden neben Frühstück süßes Gebäck, Kuchen, Crêpes, Macarons und Scones angeboten. Die Inneneinrichtung des Teehauses präsentiert sich geschmackvoll und detailverliebt.

Info: Markt 6, 53111 Bonn, Telefon: 0228-94770999; Webseite: www.varietee.de

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 23 Uhr

Anja’s Tee-Stübchen

Liebevoll eingerichtet ist auch Anja’s Tee-Stübchen in Bonn-Duisdorf. Das kleine aber feine und gut sortiere Teehaus in der Rochusstraße bietet einerseits Tee im Verkauf an. Besucher können die Tees zuvor am Probierausschank verköstigen. Wenn es warm und trocken wird, öffnet der Laden seinen Sommergarten. Der Ausschank findet ausschließlich in den warmen Monaten statt, weil es laut der Inhaberin in den Räumen selbst keinen Platz dafür gibt. Neben einer großen Teeauswahl gibt es dann auch Sekt und Wein. Zudem werden Pralinen angeboten. Gäste dürfen darüber hinaus ihren eigenen Kuchen zum Tee mitbringen.

Info: Rochusstraße 216, 53123 Bonn-Duisdorf; Telefon: 0228-798180; Webseite: www.tee-bonn.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 bis 13.30 Uhr sowie 14.30 bis 18.30; Samstag: 9 bis 13 Uhr; Ausschank nur in den Sommermonaten

Upper Crust

Das Upper Crust bezeichnet sich als "ein Stück England in Bonn". Neben dem berühmten englischen Tee wird hier die traditionelle Küche neu interpretiert: So wird aus dem klassischen "Fish and Chips" ein frisches Kabeljaufilet mit Pommes Frites. Außerdem gibt es auch das typisch englische Frühstück.

Info: Bonner Talweg 88, 53113 Bonn, 0228 289 74 666, upper-crust-bonn.de/Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 10 bis 20.00 Uhr, Samstag: 10 bis 17 Uhr, Sonntag: 10 bis 15 Uhr

Teestube Im Knusperhäuschen

Das "TeeGschwendner" gibt es bereits seit 1977. Neben dem Stammgeschäft, dem Teeimport und -verkauf, können Kunden im ersten Stock die frisch aufgebrühten Getränke probieren und dabei frühstücken oder hausgemachte Waffeln genießen. Wer es englisch mag, kann zum Tee auch ein Sandwich bekommen. Zudem werden Waffeln und Scones serviert.

Info: Dreieck 2, 53111 Bonn, 0228 696 564, teegschwendner.deÖffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9.30 bis 19 Uhr; im Oktober bis April von montags bis Samstags: 9.30 bis 20 Uhr

Weitere Filialen:

Theaterplatz 24, 53177 Bonn Bad-Godesberg

Hauptstraße 21, 53359 Rheinbach

Kaiserstraße 2, 53721 Siegburg

Theresienhöhe 4, 50354 Hürth

Aachener Straße 1253, 50858 Köln

Breite Straße 161, 50667 Köln

Café Blüte

Das Café Blüte hat sich den Aromen diverser Pflanzenblüten verschrieben. Wird Tee normalerweise aus den überbrühten Blättern der Teepflanze gewonnen, gibt es im Café Blüte ausschließlich Getränke, die aus den Aromen der Teeblüten stammen. Neben diversen Sorten aus Japan, China, Indien und Südafrika gibt es hier auch Erfrischungsgetränke, die ebenfalls mit exotischen Blüten aromatisiert werden.

Info: Heerstraße 61, 53111 Bonn, 0228 798 180, cafeblüte.deÖffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 15 bis 22 Uhr; Samstag: 14 bis 22 Uhr; Sonntag: 14 bis 18 Uhr

Daisys Tearoom and Garden

Von Dienstag bis Sonntag können Tee-Liebhaber hier sowohl frühstücken, als auch Spezialitäten wie "Daisys Cream Tea" und "Daisys traditional Afternoon Tea" genießen.

Info: Gütergasse 21, 51143 Köln, 02203 8067 834, daisys-cafe.de/Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr; Samstag: 9.30 bis 14 Uhr; Sonntag: 9.30 bis 18 Uhr

Comebuy Köln am Dom

Comebuy ist eine Café-Kette mit über 200 Filialen in sieben Ländern weltweit. Aushängeschild des Unternehmens ist der sogenannte Bubble Tea, der anders, als in vielen Teebars, ausschließlich aus authentischen Zutaten hergestellt wird. Das Besondere an der Zubereitung ist die Beimischung von Fruchtsirup und Tapiokaperlen, die dem Tee eine Konsistenz ähnlich einem Milchshake verleihen. Nach Filialen in Berlin und Leipzig ist die Teestube in Köln erst der fünfte Shop in Deutschland.

Info: Andreaskloster 4, 50667 Köln, 0221 2613 9783, comebuybubbletea.de/Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 12 bis 20 Uhr und Sonntag: 14 bis 20 Uhr

