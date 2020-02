Anklage wegen versuchtem Mord : Tatverdächtige 23-Jährige sagt vor Bonner Schwurgericht aus

Bonn Beim Prozess vor dem Bonner Schwurgericht hat sich die Angeklagte 23-jährige Frau nun detailliert zu ihrer mutmaßlich versuchten Mordtat an ihrem Lebensgefährten geäußert.

Die gemessene, ernsthafte Weise, in der die Angeklagte über ihre Tat berichtete, ließ niemanden im Gerichtssaal kalt. Nüchtern und analytisch zeichnete sie das Bild einer Frau, die offenbar berechtigte Angst empfindet, zu einer Gefahr für ihre Mitmenschen geworden zu sein. Seit Donnerstag muss sich eine 23-jährige Frau aus Beuel vor dem Bonner Schwurgericht wegen versuchten Mordes an ihrem früheren Lebensgefährten verantworten.

Die Tat geschah am 5. September vergangenen Jahres in der Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses in einem ruhigen Wohnviertel im Osten Beuels. Wie so oft habe sie nicht schlafen können, sei aufgewühlt und unsicher gewesen, habe große Angst vor ihrer ungewissen Zukunft gehabt, gab die 23-Jährige an. Offenbar hatte sie sich wenige Monate zuvor von ihrem Lebensgefährten getrennt, mit dem sie sich noch immer die Wohnung teilte, die jedoch zum Ende des Monats gekündigt war. Ihre Ausbildung hatte sie bereits zum Ende des Vormonats vorzeitig beendet: Sie war ohnehin wegen einer schweren Depression krankgeschrieben.