Diebstähle in Tannenbusch und Ippendorf : Unbekannte brechen Autos in Bonn auf

Bonn In Bonn-Ippendorf und Tannenbusch sind am Dienstag zwei Autos aufgebrochen worden. Die Täter haben jeweils Wertgegenstände für mehrere hundert Euro gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gleich zweimal haben noch Unbekannte am Dienstag Autos in Bonn aufgebrochen und Wertsachen für mehr als tausend Euro gestohlen. Am Nachmittag zwischen 14.30 und 14.40 Uhr hatte zunächst ein Täter die Scheibe eines Wagens eingeschlagen, der am Stationsweg in Ippendorf abgestellt war, um an die darin liegende Tasche zu kommen.