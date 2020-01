Offenbar gezielter Angriff an Neujahr : Polizisten in Tannenbusch mit Feuerwerk beschossen

In Tannenbusch wurde die Bonner Polizei in der Silvesternacht mit Feuerwerk beworfen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Tannenbusch In der Silvesternacht wurden Polizisten an der Oppelner Straße in Bonn-Tannenbusch gezielt mit Feuerwerkskörpern attackiert. Auch an einer möglichen Flucht wurden die Beamten gehindert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einen unerfreulichen Start ins neue Jahr erlebte eine Funkstreife der Bonner Polizei. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, meldete gegen 0.20 Uhr ein Zeuge via Notruf, dass Unbekannte auf der Oppelner Straße in Bonn-Tannenbusch mit Steinen und Teilen einer Baustellenabsperrung werfen würden, die bereits über die Fahrbahn verteilt seien. Als die Polizei dort eintraf, schleuderten die Unruhestifter unter anderem aus der oberen Etage eines Mehrfamilienhauses augenscheinlich gezielt Raketen sowie Böller auf die Einsatzkräfte und den Streifenwagen. Sie riefen daraufhin Verstärkung.

An einem schnellen Rückzug aus der Gefahrenzone wurden sie durch das Umschmeißen von Warnbaken gehindert. Erst nach dem Eintreffen weiterer Polizisten unter anderem der Bereitschaftspolizei beruhigte sich die Lage. Die Polizisten blieben unverletzt.

Die Bonner Polizei hat nun die Ermittlungen wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Weil bislang noch keine konkreten Tatverdächtigen bekannt sind, bittet sie um Hinweise unter der Telefonnummer 0228/150.