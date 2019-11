Landgericht Bonn : Höchste Sicherheitsvorkehrungen bei „Sugardaddy“-Prozess

Bonn Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen hat am Freitagmorgen der Prozess im sogenannten „Sugar-Daddy“-Fall vor dem Bonner Landgericht begonnen: Neben verschärften Einlasskontrollen für Zuschauer und Presse war auch die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.

Direkt im Anschluss an die Verlesung der Anklage nutzte die Verteidigung des 27-Jährigen die erst seit einigen Jahren bestehende Möglichkeit, ein Opening Statement, also eine Eröffnungserklärung, vorzutragen: In dem von der Anklage skizzierten Szenario werde davon ausgegangen, dass der Geschäftsmann von einer Rockergruppe erpresst worden sei. Die angeklagten Taten seien aber doch erst aufs Tapet gekommen, als gegen das mutmaßliche Opfer bereits wegen Untreue ermittelt wurde. Außerdem monierte die Verteidigung eine „unheilige Zusammenarbeit“ zwischen Staatsanwaltschaft und dem mutmaßlich Geschädigten: „Wie soll das Gericht erkennen, was der Zeuge erlebt hat und was er aus den Akten kennt“, fragte der Verteidiger des 27-Jährigen rhetorisch. Außerdem sollen die von dem Geschäftsmann gezahlten Geldbeträge nicht aus dessen Privatvermögen stammen, sondern aus veruntreuten Firmengeldern.