Prozess vor dem Bonner Landgericht : Sugardaddy kommt im Zeugenstand noch nicht zu Wort

Bonn Einmal mehr ist es im Sugardaddy-Prozess vor dem Bonner Landgericht zu einer Unterbrechung gekommen. Eigentlich sollte der 50-jährige mutmaßlich betrogene Geschäftsmann aussagen, doch die Anwälte der Angeklagten baten um eine einwöchige Pause.

Die Aussage des Zeugen wurde mit Spannung erwartet: Im sogenannten Sugardaddy-Prozess vor dem Bonner Landgericht wollte am Mittwoch der Sugardaddy höchstpersönlich reden. Nach vier Stunden musste der Geschäftsmann aber unverrichteter Dinge wieder in seine sauerländische Heimat zurückkehren. Die Verhandlung wurde einmal mehr unterbrochen. Der 50-Jährige wird nun frühestens im Februar erneut im Zeugenstand sitzen.

Angeklagte in Bonn verstrickt sich in Widersprüche

Die Verhandlung am Dienstag hatte bereits holprig begonnen: Die mitangeklagte Kronzeugin, die sich in einem Zeugenschutzprogramm befindet und zuvor in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik behandelt worden sein soll, war von einem Gutachter tags zuvor für verhandlungsfähig erklärt worden. Das entsprechende Gutachten durfte der Facharzt für Psychiatrie allerdings nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen. Das hatte die Verteidigung der Frau gegen Bedenken von Staatsanwaltschaft und der Anwälte der Mitangeklagten durchgesetzt.