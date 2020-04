Rot-weiße Puppen auf dem Münsterplatz : Student stellt „Corona-Mahnmal“ in Bonn aus

Bonn Für Verwunderung sorgen derzeit rot-weiße Puppen, die auf dem Bonner Münsterplatz stehen. Sie sind Teil einer spontanen Kunstinstallation, hinter der ein Student steckt.

„Es geht um die Beschneidung der Grundrechte, der Freiheitsrechte durch Corona, es geht um die Isolierung, die Distanzierung von unseren Mitmenschen.“ So beschreibt Dennis Meseg, Student an der Alanus Hochschule in Alfter, selbst seine Installation unter dem Motto „It is like it is“, die er derzeit auf dem Münsterplatz in der Bonner Innenstadt zeigt. Das „Corona-Mahnmal“ umfasst insgesamt 111 mit rot-weißem Absperrband umwickelte Schaufensterpuppen.