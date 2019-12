Bonn-Ippendorf : Streifenwagen stößt auf Einsatzfahrt mit Auto zusammen

Bonn Ein Streifenwagen der Polizei ist am Samstagabend auf dem Weg zu einem vermeintlichen Einbruch mit dem Auto einer 65-Jährigen zusammengestoßen. Die Polizisten hatten das Blaulicht eingeschaltet, das Martinshorn aber nicht.

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Streifenwagen der Polizei am Samstagabend mit einem Auto auf der Röttgener Straße in Bonn-Ippendorf zusammengestoßen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Beamten gegen 18.50 Uhr zu einem vermeintlichen Einbruch im Höhenweg gerufen. Der mögliche Einbrecher sollte sich laut Zeugin noch am Tatort befinden. Aus diesem Grund fuhren die Beamten mit Blaulicht, schalteten das Martinshorn in der Nähe des Einsatzortes allerdings aus, um den mutmaßlichen Täter nicht zu warnen.