Interview mit Bonner Experte : Warum Menschen stottern

Symposium

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Bonner Stotter-Therapie findet am Samstag, 30. November, von 9 bis 14 Uhr in der LVR-Klinik Bonn, Kaiser-Karl-Ring 20, ein Symposium statt. Eine Anmeldung zur kostenlosen Fortbildung mit Experten und Betroffenen ist unter ☎ 0228/55 12 866 oder per Mail an stottern@lvr.de möglich.