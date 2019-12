Bönnsch-Kolumne : Stollen zur Weihnacht

Bonn Was gab es früher in Bonn zu Weihnachten: „Weckmann“ oder „Hirzemann“? Ein Beitrag von Sprachforscher Georg Cornelissen.

Eigentlich fragt die Sprachwissenschaft ja: „Wie wurde das genannt, was es zu Weihnachten gab?“ Aber Wörter und Sachen stehen in einem verzwickten Verhältnis zueinander, etwa im Fall von „Weckmann“ und „Hirzemann“: Sind es zwei Wörter für dasselbe Gebäck? Oder unterscheiden sie sich nicht nur dem Namen nach?

Eine Teigfigur mit Pfeife nennt man heute auf Bönnsch gern „Weckmann“ oder „Hirzemann“. Wenn Kinder sie zu Beethovens Zeiten geschenkt bekamen, dann war Nikolaus. Daran erinnert auch noch die Bezeichnung „Kloskäel“, die man zumindest in der Umgebung Bonns bis heute hören kann. „Klos“ (mit offenem o) meint „Klas“, also Niklas/Nikolaus.

Wichtiger als der Weckmann war zur Weihnacht früher einmal der Stollen, auf Bönnsch: „Stolle“, ein besonders schmackhaftes Korinthenbrot in länglicher Form. Heute können wir in Bonner Bäckereien jeden Tag einen Stollen kaufen, vor hundert Jahren gab es ihn vielleicht an Sonn- und Feiertagen. Zu Beethovens Zeiten kamen viele Bonner aber möglicherweise nur in der Weihnachtszeit in seinen Genuss.