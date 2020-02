Internet und Telefon : Störungen bei Telekom, Vodafone, 1&1 und O2 behoben

Bonn Im Netz der Betreiber Telekom, Vodafone, 1&1 sowie O2 kam es am Mittwochmorgen zu Störungen, die inzwischen behoben werden konnten. Besonders Kunden der Telekom waren betroffen.

Im Netz der Betreiber Telekom, Vodafone, 1&1 und O2 ist es am Mittwochmorgen zu Störungen gekommen. Viele Kunden meldeten über das Portal allestoerungen.de Probleme mit ihren Verbindungen. Am stärksten betroffen waren Kunden der Telekom. Gegen 7 Uhr hatten Tausende Probleme mit ihrem Internet- oder Telefonanschluss. Die Telekom bestätigte die Störungen auf GA-Anfrage. Seit 8 Uhr seien die Meldungen aber bereits rückläufig gewesen, seit 9.30 Uhr sei die Störung behoben, sagte ein Sprecher.

In der Nacht sei ein Software-Update durchgeführt worden, sagte ein Sprecher der Telekom. Vermutlich sei das Problem darauf zurückzuführen. Betroffen waren laut Angaben der Telekom nur die Anschlüsse, die in Verbindung mit einem Festnetzanschluss bestehen. Wie viele Kunden insgesamt betroffen waren, konnte die Telekom am Morgen nicht abschätzen.