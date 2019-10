Auftritt beim KunstRasen : Sting holt Konzert in Bonn nach

Bonn Der britische Weltstar Sting kommt 2020 nach Bonn, um sein ausgefallenes Konzert nachzuholen. Sting ist nicht der einzige Hochkaräter, der nach Bonn kommt: Auch Helge Schneider und Roland Kaiser kommen nach Bonn. Köln kann sich im kommenden Jahr unter anderem auf Bryan Ferry freuen.

Der britische Weltstar Sting hat sein Versprechen wahrgemacht und holt sein in diesem Sommer ausgefallenes Konzert nach: Sting kommt am Donnerstag, 9. Juli, auf den KunstRasen Bonn. Das bestätigte Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz. „Wir waren seit seiner Erkrankung im Sommer in engem Kontakt, und es ist uns gelungen, dass er sein Bonn-Konzert im Sommer 2020 definitiv nachholen wird“, sagte Hartz, der für 2020 noch weitere Musikbonbons bereithält. Der Vorverkauf für Sting beginnt am 29.10. bei Ticketmaster, am 1.11. bei BonnTicket, jeweils ab 10 Uhr.

Das Musikjahr 2020 fängt im Mai an: Auf der Hofgartenwiese spielt im Rahmen von Beethoven's 250. Geburtstag zu ihrem 50. Bandjubiläum am Samstag, 16. Mai 2020, die Elektronik-Pioniere Kraftwerk. Das Konzert, zu dem rund 25.000 Fans erwartet werden, ist nahezu ausverkauft. Es gibt noch Restkarten.

Wird es einen weiteren Event im Hofgarten geben? „Die Planung für ein weiteres Konzert laufen auf Hochtouren, aber ich kann leider noch nichts verraten“, so Hartz.

Weitere Auftritte beim KunstRasen

Aber für den KunstRasen in der Gronau kann er ein paar weitere Künstler verraten: Neu ist der Auftritt von Helge Schneider, der im kommenden Sommer ausnahmsweise nicht in Köln, sondern nur beim Open Air in Bonn auftreten wird. Der faszinierende Unterhaltungskünstler, Komiker, Kabarettist, Schriftsteller, Schauspieler und Multiinstrumentalist bespielt die Rasen-Bühne am 6. August. Der Vorverkauf startet am 8. November.

Im neunten Jahr des KunstRasens, das vom 24. Juni bis 16. August 2020 stattfinden wird, bietet Hartz auch etwas für die Freunde des deutschen Schlagers an: Am 15. August heißt es „Kaiser Mania“, wenn Roland Kaiser erstmals in der Beethovenstadt gastieren wird.

Die weiteren bisher feststehenden Termine der KunstRasen-Reihe, die Hartz gemeinsam mit Martin J. Nötzel und Geschäftsführerin Katrin Weinreis durchführt: am 28. Juni findet wieder das Klassik!Picknick mit dem Beethoven Orchester statt, am 1. Juli kommt Melissa Etheridge, die 2007 für „I Need to Wake Up“, das sie für den Al-Gore-Film „Eine unbequeme Wahrheit“ geschrieben hatte, für einen Grammy nominiert und gewann den Oscar für den Besten Song. Gut möglich, dass die Friday for Future-Bewegung ausnahmsweise an einem Mittwoch in die Rheinaue marschiert.

Deep Purple, die Hartz gerade live in Chicago erlebt hat, spielen am 10. Juli. „Ich war beeindruckt von der Musikalität und Vitalität der Band“, so Hartz.

Keine Unbekannten in Bonn sind Element of Crime. Sie kommen am 15. Juli. Am 7. August spielt The BossHoss zum zweiten Mal auf der Bühne am Bonner Rheinufer. Weitere Termine: 9. August, Pietro Lombardi mit Mike Singer; am 10. August Wincent Weiss und am 11. August Alvaro Soler. Das soll es aber noch nicht gewesen sein: Weitere Termine folgen, so Hartz.

Klar sei auch, dass der Bad Godesberger nach dem erfolgreichen Debüt mit Joan Baez in diesem Sommer auf wieder Stars auf die Insel Grafenwerth in Bad Honnef bringen wird. „Wir planen für 2020 zwischen dem 4. Und 7. Juni drei Konzerte. Anfang November können wir den ersten Künstler bekanntgeben“, sagt Hartz.

Hartz bringt außerdem im dritten Jahr „Weltstars auf den Roncalliplatz Köln“. Die Reihe startete in 2018 sehr erfolgreich mit Auftritten von Van Morrison, Patti Smith und Joan Baez und in diesem Jahr mit Chilly Gonzales, Albert Hammond und Paolo Conte. Die Konzerte auf dem Platz am Kölner Dom werden 2020 zwischen dem 28. Und 30. Juli stattfinden.

Für den ersten Abend kommt Roxy Music Sänger Bryan Ferry, der „Gentleman des Pop“, mit seiner Band am Dienstag, 28. Juli 2020 auf den Roncalliplatz. Ab Mittwoch, 30. Oktober, 10 Uhr, bieten BonnTicket und CTS Eventim Presales an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 1. November, 10 Uhr.

Seine fünf Konzerte im Mai/Juni 2019 waren restlos ausverkauft, jetzt hat Bryan Ferry seine erneute Rückkehr nach Deutschland angekündigt. Der legendäre Roxy Music-Gründer wird die größten Hits seiner präsentieren. Seine „World Tour 2019“ führte ihn nach Großbritannien, Süd Afrika, Japan, Australien, Neuseeland, USA und Kanada. Ein strammes Programm für den mittlerweile 74jährigen Sänger.

Es gibt nur wenige Leute, die im Verlauf einer langen Karriere so viel gewagt haben – und gleichzeitig auf derart souveräne Weise ihren Grundprinzipien treu geblieben sind wie Bryan Ferry. Über die Jahre interpretierte Ferry Perlen des ‚Great American Songbook‘ und von Bob Dylan, widmete sich seiner zweiten großen Liebe, dem Jazz, und bewies durch Kooperationen mit Leuten wie DJ Hell, Groove Armada oder einem Remix-Album, dass er den Anschluss an aktuelle Strömungen nicht verloren hat.

Seit der ersten Veröffentlichung mit Roxy Music im Jahr 1972 gilt Bryan Ferry als einer der innovativsten und stilsichersten Musiker, Songwriter und Sänger der internationalen Pop- und Rockszene. Als Verkörperung der glamourösen und romantischen Welten aus seinen Songs gesehen, genießt der kreative Antreiber in

Punkto Kleidung und Coolness den Ruf einer absoluten Stilikone. Als Schöpfer einer gänzlich neuen Ästhetik in der Popmusik hat er so unterschiedliche Künstler wie David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, Franz Ferdinand und The Killers inspiriert. Insgesamt hat Bryan Ferry mit den Roxy Music-Werken sowie seinen Solo-Alben über 30 Millionen Alben weltweit verkauft.