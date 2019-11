„Tattoo Tattaa“ zum ersten Mal in Bonn : Star-Tätowierer stellen im BaseCamp ihre Arbeiten vor

Bonn. Zum ersten Mal überhaupt richtet das BaseCamp, In der Raste 1, die Tattoo-Convention "Tattoo Tattaa“ aus. 26 Künstler aus der ganzen Welt stellen heute und morgen zwischen den bunten Wohnwagen des BaseCamps ihre Arbeiten vor. Darunter finden sich laut Veranstalter auch „echte Szene-Stars“ wie der Peruaner Juan Castillio. Auf Wunsch der Besucher sollen die Künstler auch „live vor Ort“ tätowieren.

Auch Bonner Tattoo-Studios unter den Ausstellern

„Es können Motive ausprobiert werden“

Auch Jugendliche ab 16 Jahren dürfen zur ConventionJugendliche ab 16 Jahren können die Convention besuchen. Das Stechen eines Tattoos ist, mit Vorlage der Personalausweises, erst ab 18 Jahren erlaubt. In Begleitung der Eltern gilt zudem ein „All-Age-Access“. Der Veranstalter weist auf seiner Facebook Seite auf die beschränkte Kapazität von Parkplätzen hin. Es wird empfohlen, auf das Parkhaus an der Museumsmeile, Emil-Nolde-Straße 11, auszuweichen. Die „Tattoo-Tattaa“ ist am Samstag, 02. November, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 3. November, von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Tickets gibt es noch an der Tageskasse für 15 Euro.