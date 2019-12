Brotschalen statt Plastik : Wie nachhaltig ist der Bonner Weihnachtsmarkt?

Bonn Monika Bärhausen bietet ihr Gulasch schon seit Jahren im Brot an. Die Stadt Bonn belohnt Nachhaltigkeit auf dem Weihnachtsmarkt mit niedrigeren Standgebühren.

Stadt bietet Anreize für Nachhaltigkeit an

„Ich habe schon vor 17 Jahren angefangen, Brotschalen zu backen, statt Plastik oder Pappe zu verwenden“, erzählt Monika Bärhausen, die ihre zum Kult gewordenen Gulasch-Portionen in Brotlaiben serviert. Mit dem Blick auf Nachhaltigkeit sind es vor allem die Süßigkeitenstände, denen man ein glattes „Ungenügend“ bescheinigen müsste. Kaum eine Süßigkeit die nicht von Plastikfolie umhüllt ist. „Das verlangen die Hygienevorschriften“, verteidigt sich eine Händlerin. „Nur in der Folie sehen unsere gebrannten Mandeln so appetitlich aus“, heißt es an einem anderen Stand. Dass es auch anders geht, zeigt der Bio-Mandelstand am Bottlerplatz, wo die kleinen Zuckerbomben in Papiertüten abgefüllt werden. Beim Gewürzstand soll es nicht nur die Hygiene, sondern auch der Schutz vor der Luftfeuchtigkeit notwendig machen, die Kräuter und Gewürze in Plastik einzupacken, sagt Enrico Melzer. Doch es habe sich schon viel geändert: Vor zehn Jahren habe er noch sackkarrenweise die Plastiktüten auf den Markt gefahren. Heute kämen die meisten seiner Kunden mit Taschen oder Stoffbeuteln zum Einkauf.