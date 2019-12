Gerhart-Hauptmann-Straße : Städtische Unterkunft in Bonn hat wieder warmes Wasser

Bonn 136 Menschen in 41 Wohneinheiten leben in der städtischen Unterkunft an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Bonn-Dransdorf. Seit Montag waren sie ohne eine funktionierende Heizungsanlage. Die Stadt Bonn konnte am Mittwochnachmittag eine Lösung finden.

In der städtischen Unterkunft an der Gerhart-Hauptmann-Straße 14-24 in Dransdorf ist am Montag die Heizungsanlage ausgefallen. „Das Städtische Gebäudemanagement versucht kurzfristig, eine mobile Heizungsanlage zu installieren, da eine kurzfristige Instandsetzung leider nicht möglich ist“, teilt Marc Hoffmann, stellvertretender Sprecher der Stadt, mit. Am Mittwochnachmittag kam die gute Nachricht: Eine solche mobile Heizanlage konnte erfolgreich angemietet und angeschlossen werden. Somit können die Räume wieder beheizt werden und warmes Wasser gibt es auch.

Was war passiert? Durch ein Loch im Bereich des Anschluss-Stutzens am Kesselgehäuse, so die Stadt, sei Wasser in den Brennraum der Pelletheizungsanlage gelaufen, die zentral alle vier Häuser versorge; dadurch konnte auch kein Wasserdruck aufgebaut werden. Das Loch zu schweißen sei nicht möglich.

Die Anmietung einer mobilen Anlage stelle allerdings eine Herausforderung dar, hieß es, da aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen die Nachfrage auf dem Markt derzeit sehr hoch sei.

Zwischenzeitlich hatten Städtisches Gebäudemanagement und das Amt für Soziales und Wohnen den Bewohnern bei Bedarf kleine Strom-Öfen zur Verfügung gestellt, mit denen die Zimmer geheizt werden konnten. Sofern gewünscht, stellte die Stadt auch Decken zur Verfügung.