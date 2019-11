Tierheim-Fläche soll um Hälfte schrumpfen : Tierfreunde protestieren vor Bonner Stadtratssitzung

Bonn Mit dem Neubau des sogenannten Tausendfüßlers würde das Tierheim rund die Hälfte seiner Fläche verlieren. Nun nutzten Demonstranten eine Sitzung des Bonner Stadtrats, um davor lautstark ihre Meinung dazu kundzutun.

Ungewohnte Gäste waren am Donnerstagabend im Stadthaus anzutreffen: Rund 40 Tierhalter mit ihren Hunden demonstrierten vor Beginn der Stadtratssitzung lautstark für mehr Platz im Albert-Schweitzer-Tierheim am Lambareneweg. Einige hatten mangels eigenem Haustier kurzerhand ein Plüschtier mitgebracht.

Sollte die Stadt Bonn dem Verein keine Ersatzflächen zur Kompensation in der Nähe zur Verfügung stellen, so werde der Verein seinen Vertrag mit der Stadt zur Versorgung von Fundtieren in Bonn kündigen, wiederholte Reuter eine Ankündigung der Vereinsvorsitzenden Barbara Töpfer vor wenigen Wochen. „Das sind immerhin rund 1300 Fundtiere im Jahr“, machte Reuter die Dimension deutlich.