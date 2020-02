Überraschende Wende : Stadtratsbeschluss: Cityring ist dauerhaft gekappt

Bonn Eine überraschende Wende hinsichtlich der Verkehrsführung auf dem Bonner Cityring gab es am Donnerstag im Stadtrat. Die Schleife an der Kaiserstraße kommt dauerhaft weg.

Der Stadtrat hat am Donnerstag mehrheitlich beschlossen, den Cityring zu kappen. Mit knapper Mehrheit setzte sich die SPD mit einem Antrag durch, ein Linksfahrgebot an der Ecke Am Hof/Am Neutor als dauerhafte Lösung einzuführen.

Autos können nun nicht mehr den Hauptbahnhof oder den Bonner Norden erreichen. Der Verkehrsversuch mit dem erweiterten Cityring wird auf Antrag der CDU in seiner jetzigen Form bis zum 31. März beendet. Die Fahrradstraße in der Kaiserstraße bleibt allerdings erhalten. Einstimmig beschloss der Stadtrat, die Schleife von der Kaiserstraße über die Nassestraße abzuschaffen. Autos können künftig durchfahren, aber nur bis zum Kaiserplatz, nicht bis zum Hauptbahnhof.

Zudem setzte sich der Vorschlag der Grünen durch, einen Radweg vor der Universität in Fahrtrichtung Rheinufer einzuführen. Gleichzeitig hat der Stadtrat in einer teilweise chaotischen Abstimmung überdies beschlossen, dass Autofahrer nach Ende des Verkehrsversuchs vom Belderberg wieder in die Rathausgasse und in die Franziskanerstraße abbiegen können. Ob die Beschlüsse vereinbar sind, daran hatten Mitglieder der Stadtrates erhebliche Zweifel.