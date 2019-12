26 neue Bahnen : Stadtrat und Stadtwerke Bonn streiten wegen Zusatzinvestition

Bonn 26 neue Niederflurbahnen wollen die Stadtwerke Bonn (SWB) als Ersatz für die alten Straßenbahnen bestellen. Streit gibt es allerdings um die traktionsfähige Ausstattung der Wagen: Der Stadtrat lehnt die vom Aufsichtsrat beschlossene Zusatzinvestition ab.

26 neue Niederflurbahnen wollen die Stadtwerke Bonn (SWB) als Ersatz für die alten Straßenbahnen bestellen. Die neuen Bahnen sollen klimatisiert und zusätzlich traktionsfähig sein – also miteinander verkuppelt werden können. So hatte es der Aufsichtsrat SWB Bus und Bahn vor wenigen Tagen einvernehmlich beschlossen. Dem Beschluss machte der Stadtrat am Donnerstagabend einen Strich durch die Rechnung.