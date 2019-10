Großeinsatz der Feuerwehr : Stadthaus in Bonn erneut nach Brand evakuiert

Bonn Erneut hat es im Bonner Stadthaus gebrannt. Dabei handelte es sich um den gleichen Bereich wie bei dem Brand am vergangenen Donnerstag. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort.

Im Stadthaus hat es am Montagnachmittag erneut gebrannt. Die Feuerwehr wurde nach Angaben des stellvertretenden Amtsleiters Carsten Schneider um 16.16 Uhr alarmiert. Im dritten Untergeschoss unter Parkdeck 2 sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Ein Räumungsalarm sei erfolgt, das Haus wurde evakuiert. Sowohl Berufsfeuerwehr als auch freiwillige Feuerwehren aus dem Stadtgebiet rückten mit 70 Leuten aus. Das Feuer bekamen sie schnell in den Griff, so Schneider. Der Räumungsalarm wurde zügig aufgehoben. „Im Anschluss haben wir mit der Entlüftung begonnen.“

Wie berichtet, musste das Stadthaus bereits am vergangenen Donnerstag für Stunden evakuiert werden. Gebrannt hatte es in einem Aktenarchivraum, der, wie das Presseamt auf Nachfrage mitteilte, nicht dem Stadtarchiv zugehörig sei. „Es waren dort Akten aus allen möglichen verschiedenen Ämtern gelagert“, erklärte Isabel Klotz aus dem Presseamt. Auch am Montag waren keine Räume des Archivs betroffen. Die Ursache für beide Brände ist noch nicht geklärt. Polizeisprecher Markus Beyer zufolge ermittelt die Polizei in alle Richtungen.