Container für Melbbad : Stadt soll Betrieb im Melbbad für 2020 sicherstellen

Foto: Volker Lannert Luftaufnahme des Melbbades (Archivfoto).

Bonn Die Stadtverwaltung soll alles in die Wege leiten, damit das Melbbad in Poppelsdorf in der kommenden Freibadsaison wieder öffnen kann.

Von Lisa Inhoffen und Philipp Königs

Einen entsprechenden Dringlichkeitsbeschluss hat der Stadtrat auf Antrag der Jamaika-Koalition einstimmig beschlossen. CDU, FDP und Grüne schlugen darin vor, Container für Umkleiden, Duschen und sanitäre Anlagen aufzustellen.

So sieht die bisherige Planung der Vebowag am Melbbad zur Trierer Straße aus, gegen die Bürger protestieren. Foto: Vebowag

Die Beschaffung müsse rechtzeitig in die Wege geleitet werden. Hintergrund: Das Gesundheitsamt hatte nach Sichtung der alten Sanitäranlagen eine Betriebsgenehmigung nur noch bis 2019 ausgestellt, weil es gravierende hygienische Mängel sieht.

Umstrittener Neubau mit 100 Wohnungen

Der Antrag des Bürger Bunds Bonn (BBB), das Grundstück nicht wie vorgesehen an die städtische Wohnungsbaugesellschaft Vebowag zu verkaufen, wurde zuvor mit Mehrheit von der Tagesordnung abgesetzt. Oberbürgermeister Ashok Sridharan hatte erklärt, dass keine Tatsachen geschaffen würden, ohne vorab Politik und Bürger zu informieren. Wie berichtet, sollen im Untergeschoss des Neubaus mit rund 100 Wohneinheiten neue Umkleiden und Sanitäranlagen für das Bad integriert werden. Gegen das Projekt regt sich Widerstand in der Bürgerschaft. Die Bagger hätten schon im September rollen können. Der Oberbürgermeister versucht in Gesprächen mit Vebowag und Bürgerinitiative eine Lösung zu finden.

