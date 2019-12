Kommentar zum Weihnachtsmarkt : Stadt muss Anreize für Nachhaltigkeit schaffen

Bonn Standbetreiber auf dem Bonner Weihnachtsmarkt, die auf Nachhaltigkeit achten, zahlen weniger Gebühren. Das ist ein guter Ansatz, findet GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.

Die traurigen Bilder von dem vor wenigen Tagen an der schottischen Küste verendeten Pottwal, der 100 Kilogramm Plastikmüll im Magen hatte, haben viele sicher noch vor Augen. Unbeeindruckt davon produzieren wir weiterhin Plastikmüll, sei es beim Einkauf von abgepackten Lebensmitteln wie Wurst- und Käsewaren, bei den Getränken zum Mitnehmen wie dem berühmten Coffee-to-go oder bei den Pommes mit Currywurst auf dem Weihnachtsmarkt, die oftmals in Plastikschälchen serviert werden. Ein Verbot von Plastik- oder Pappgeschirr hat die Stadt Bonn für die Weihnachts- und Adventsmärkte in der Bundesstadt indes (noch) nicht erlassen, sie setzt auf wachsendes Umweltbewusstsein der Standbetreiber und belohnt sie dafür mit niedrigeren Standgebühren. Das ist ein guter, da positiver Ansatz, anstatt einfach nur Verbote zu erlassen. Viele Standbetreiber machen bereits mit, aber leider sind es noch zu wenige. Bis zu 800 Kilogramm Müll in einer Schicht täglich fegen die Mitarbeiter von Bonnorange allein auf dem Bonner Weihnachtsmarkt zusammen. Eine traurige Bilanz.