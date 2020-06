Gesundheitsgefahr durch Schädlinge : Stadt Bonn sperrt Waldwege wegen Eichenprozessionsspinnern

Bonn Die Stadt hat zwei Waldwege im Bonner Stadtwald sperren lassen. Dort waren Nester des gesundheitsschädlichen Eichenprozessionsspinners entdeckt worden.

Zwei Waldwege sind im Bonner Stadtwald abgesperrt worden, nachdem dort Nester des gesundheitsschädlichen Eichenprozessionsspinners entdeckt wurden. Wie die Stadt Bonn am Dienstag mitteilte, sind ein Waldweg am Abenteuerweg auf dem Hardtberg sowie ein Weg in einem Privatwald auf dem Venusberg in der Nähe des Waldau-Parkplatzes betroffen. Das erste Nest soll von einer Fachfirma entfernt werden. Zudem wurde der Waldbesitzer des Privatwaldes über den Befall informiert.