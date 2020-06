Anhaltende Trockenheit : Stadt Bonn bittet um Wasserspenden für Bäume

Bonn Ein warmes und regenarmes Frühjahr hat den Bäumen in Bonn zugesetzt. Nach dem Hitzesommer 2019 bittet die Stadt seine Bürger nun erneut um Hilfe bei der Bewässerung.

Jule schleppt Wasser in vollen Eimern zur Haustür. „Eine Gießkanne reicht leider nicht“, sagt sie. Die Studentin will die Kastanie vor ihrem Haus in der Südstadt wässern. Der Baum am Straßenrand sieht dick und robust aus. Aber er leidet. Seit zwei Jahren sind die deutschen Sommer extrem heiß und trocken und im Winter fällt nicht genug Regen, um den Mangel auszugleichen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes war der April 2020 der dritttrockenste April seit Beginn der Messungen 1881. Trotz einiger Unwetter hat sich diese Situation im Mai nicht gebessert.