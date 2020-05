Tödlicher Schuss auf Polizist in Bonn : Staatsanwaltschaft nimmt Revision gegen Bewährungsstrafe zurück

Bonn Nach dem tödlichen Schuss auf einen Polizeikollegen in Bonn ist ein 23-Jähriger im vergangenen Jahr wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Revision gegen das Urteil eingelegt, nimmt diese aber nun zurück.

Nun hat die Staatsanwaltschaft den Revisionsantrag zurückgenommen, wie deren Sprecher Sebastian Buß am Donnerstagmorgen auf Anfrage bestätigte. Offenbar konnte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe keine rechtlichen Fehler in dem Urteil finden und hätte es folglich mit der Empfehlung die Revision abzulehnen an den Bundesgerichtshof weitergeleitet. In solchen Fällen ist es üblich, dass die Staatsanwaltschaft ihren Antrag wegen der mangelnden Erfolgsaussicht von sich aus zurücknimmt. Bei Rechtsmittel der Revision werden – anders als bei der Berufung – nicht noch einmal die Umstände der Tat untersucht. Vielmehr wird das Urteil der vorherigen Instanz nur auf etwaige Rechtsfehler überprüft.