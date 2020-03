Neubau der Haltestelle in der Rheinaue : Sperrung der A 562 wegen Kran-Transport

Bonn Ein Schwertransport fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Kran über die Autobahn 562. Das führt zu einer Sperrung für Autofahrer.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 6. bis 7. März, wird die Autobahn 562 in Richtung Ramersdorf ab der Anschlussstelle Bonn-Bad Godesberg zwischen 22 Uhr und 6 Uhr voll gesperrt. Grund ist laut der Bezirksregierung Köln ein Schwertransport in Höhe der Anschlussstelle Bonn-Rheinaue. An der dortigen Straßenbahnhaltestelle soll mit einem Kran eine Überdachung eingehoben werden.