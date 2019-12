Vebowag-Projekt : In Bonn sind 26 neue Sozialwohnungen entstanden

Auf der Terrasse von Faiza Battikh soll es bald wieder blühen. Foto: Stefan Hermes

Bonn Das neue Vebowag-Mehrfamilienhaus an der Ecke Friedrich-Ebert-Allee in der Zitelmannstraße in Gronau ist fertiggestellt. Es bietet Platz für 26 Mietparteien. Weitere 200 Sozialwohnungen sind noch im Bau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Hermes

Faiza Battikh ist angekommen. Mit der Fertigstellung des neuen Vebowag-Mehrfamilienhauses an der Ecke Friedrich-Ebert-Allee mit der Zitelmannstraße in Gronau hat sie jetzt nach langer Odyssee endlich ihre Wunschwohnung gefunden.

Dass es der eine oder andere Bewohner der 26 Mietparteien mit der Sauberkeit nicht ganz so genau hält wie sie, nimmt sie gelassen. Bald wird sie einen Zettel im Eingangsbereich befestigen, auf dem sie darauf hinweisen wird, wie einfach es ist, den Müll in die dafür bereitgestellte Tonne zu werfen – und nicht daneben. Auch sollte die Haustüre immer abgeschlossen sein. Als Erdgeschossbewohnerin fühlt sie auf diese Weise sicherer. Denn ansonsten genießt sie die kleine Terrasse ihrer rund 50 Quadratmeter großen Zweizimmerwohnung, die selbst noch im November mit den wuchernden Kübelpflanzen aller Art den mediterranen Eindruck ihrer Geburtsstadt Algier erahnen lässt.

Nach der Trennung von ihrem Mann und dem Auszug ihrer erwachsen gewordenen Kinder, war es nicht einfach für sie, eine kleinere und bezahlbare Wohnung in Bonn zu finden. „Ohne Frau Häntschel wäre wohl gar nichts möglich gewesen“, sagt sie. Sie kommt ins Schwärmen, wenn sie von der Vebowag-Mitarbeiterin spricht, die sie bereits seit zehn Jahren kennt. Ihre Erzähllaune wird erst gebremst, als sie auf das Bonner Wohnungsamt zu sprechen kommt, was für die Zuteilung ihrer Wohnung zuständig ist. Zwei für sie noch günstiger zum Arbeitsplatz gelegene Wohnungen, wurden vonseiten der Stadt anderen Berechtigten zugewiesen, obwohl sie ihr von der Vebowag zugesagt waren. Auch Frau Battikh hat einen Wohnberechtigungsschein (WBS), der es ihr ermöglicht, in mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnungen zu ziehen. Wohngeld beansprucht die 52-Jährige darüber hinaus nicht. Mit ihrem Gehalt von 660 Euro und regelmäßiger Mehrarbeit kommt sie als Schuhverkäuferin auf rund tausend Euro netto im Monat, wovon sie die Miete – rund 300 Euro kalt – zahlen kann. Sie freut sich über das gute Wohnumfeld mit Stadtbahnhaltestelle vor der Haustüre.

Alle 26 Wohnungen verfügen dort über Terrassen oder Balkone und Keller, haben Fußbodenheizungen, werden per Luft-Wärmepumpe beheizt, bieten zeitgemäße Bäder mit bodengleichen Duschen und Multimedia-Anschlüssen in jedem Wohn- und Schlafraum. Die Barrierefreiheit des Mehrfamilienneubaus war für Franz-Peter Schmitz (74) eine Voraussetzung dafür, um vom Ippendorfer Seniorenwohnheim Haus Elisabeth an der Zitelmannstraße wieder in eine eigene Wohnung ziehen zu können, in der ihn die Caritas betreuen kann. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt er.