Kommentar zu Obdachlosigkeit in Corona-Zeiten : Solidarität mit allen

Meinung Bonn Es ist wichtig, sich auch mit den Menschen aus der Obdachlosen-Szene solidarisch zu erklären, und sei es mit Lebensmittelspenden oder sogar einer Packung Zigaretten, kommentiert GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.

Das ist für die Ordnungskräfte sicher eine der größten Herausforderungen in Zeiten der Corona-Krise: Sie müssen neben allen anderen Aufgaben auch die sogenannte Szene in Schach halten. Sie müssen diese Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen den Halt in ihrem Leben verloren haben, in die schon für den „normalen“ Bürger äußerst ungewöhnlichen Verhaltensregeln einweisen und sie entsprechend disziplinieren. Das ist ihnen, alle Achtung, offensichtlich größtenteils gelungen. Denn wer in diesen Tagen am Alten Friedhof vorbeikommt, wo sich Obdachlose normalerweise in Scharen treffen, kann beobachten, wie diese Menschen mittlerweile überwiegend alleine unterwegs sind – allerdings mit sichtlich ratlosen Gesichtern. Denn mit dem Aufruf „Bleibt zu Hause!“ können sie nur wenig anfangen.