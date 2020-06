Klage gegen Bundesrepublik : Soldat klagt nach Zusammenbruch bei Übung

Bonn Ein 33-jähriger Hauptfeldwebel klagt vor dem Bonner Landgericht: Rund 60.000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld will der Mann von der Bundesrepublik. Er war bei einer Übung zusammengebrochen.

Es war einer der letzten warmen Sommertage: Am 13. September 2016 herrschten auf dem Gelände des Ausbildungszentrums der Bundeswehr im unterfränkischen Hammelburg mehr als 30 Grad im Schatten. Der Lehrplan des Einzelkämpferlehrgangs II sah für den Tag dennoch eine Gefechtsübung mit Geländelauf samt zehn Kilo Ausrüstung sowie einen da­ran anschließenden Rückmarsch über drei Kilometer vor. Einige Teilnehmer an dem Leistungstest, der eine Voraussetzung zum Führen eines Jagdkommandos ist, konnten schließlich nicht mit den übrigen Soldaten Schritt halten und fielen zurück. So auch ein heute 33-jähriger Hauptfeldwebel, der in der Folge einen Kreislaufzusammenbruch erlitt und intensivmedizinisch behandelt werden musste. Für die ihm dadurch entgangenen Zulagen zum Sold hat der Mann die Bundesrepublik Deutschland nun auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 10.154 Euro sowie von Schmerzensgeld im Ermessen des Gerichts, jedoch nicht unter 50.000 Euro verklagt, wie Gerichtssprecher Tobias Gülich am Freitag bekannt gab.